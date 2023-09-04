Продукты питания: опт и розницаПерейти
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Прачечная
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О компании
«Марка» – это многопрофильный системный бизнес, адаптированный к современным реалиям. Мы открыли несколько самостоятельных компаний, объединили их единой системой управления, создали благоприятные условия для масштабирования, сделали бизнес привлекательным для поставщиков и инвесторов.
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Многопрофильная системная компания из Сочи «Марка» за 20 лет работы на побережье Чёрного моря организовала оптовую и розничную торговлю продуктами, стройматериалами. Кроме того, мы доставляем товары собственным транспортом, перевозим грузы, предлагаем аренду помещений. Вы можете также воспользоваться нашей автомойкой самообслуживания.
Кроме того, «Марка» сотрудничает с дочерними предприятиями на черноморском побережье, объединёнными системой управления в реальном времени, что позволяет партнёрам торговой сети разрабатывать, развивать собственные бизнес-проекты.
Мы предоставляем разные виды услуг для гостей города и его жителей:
- Свежие и недорогие продукты питания оптом, в розницу в магазинах продуктов Сочи – сотни наименований молочной, мясной продукции, бакалейных и кондитерских изделий, полуфабрикатов, напитков;
- Магазин стройматериалов. Вы можете купить все необходимое для ремонтных, строительных, реставрационных работ в физических магазинах и на сайте «Марки»;
- Прачечная, химчистка, доставка товаров, крупногабаритные грузоперевозки, сдача помещений в аренду – тоже наши услуги;
- Для водителей круглосуточно работает автомойка самообслуживания.
Поддерживая долгосрочное сотрудничество с заинтересованными компаниями, коммерческими организациями, мы открыли оптовый магазин продуктов – в каталоге «Русюгпродукт и К» представлено более трёх тысяч различных наименований продуктов, доступных для распространения по розничным сетям, точкам общественного питания. В наших минимаркетах только свежие, недорогие и качественные товары. Мы следим за качеством продуктов, которые продаем.
Преимущества сети «Марка»
Для розничных покупателей во всех магазинах торговой сети в Сочи проводятся скидочные акции. Мы анализируем результаты ежемесячных опросов, связанных с востребованностью конкретных товаров. На основе этого снижаем цены. К тому же мы даем покупателю возможность вернуть или обменять любой товар при определённых условиях его использования или хранения.
Преимущества покупки продуктов в минимаркетах, сотрудничества с компанией:
- Большой ассортимент промышленных и продовольственных товаров высокого качества, с сертификатами, декларациями и другими документами от производителя;
- У нас низкие цены и вежливый персонал, регулярные скидки (для ветеранов, пенсионеров), возможность отсрочки платежа для постоянных или оптовых покупателей;
- Быстрая и бесплатная доставка по городу.
Владея собственными складскими помещениями и открытыми площадями, мы предлагаем быструю доставку во все города России. Площадь складов в Лазаревском районе города Сочи – более 5000 м², у нас достаточно места для хранения продукции. Привлекаем производителей к сотрудничеству.
Оплата возможна наличными, по безналичному расчёту, картами «Мир» банков РФ с предоставлением чеков и товарных накладных по требованию.