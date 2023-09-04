Многопрофильная системная компания из Сочи «Марка» за 20 лет работы на побережье Чёрного моря организовала оптовую и розничную торговлю продуктами, стройматериалами. Кроме того, мы доставляем товары собственным транспортом, перевозим грузы, предлагаем аренду помещений. Вы можете также воспользоваться нашей автомойкой самообслуживания.

Кроме того, «Марка» сотрудничает с дочерними предприятиями на черноморском побережье, объединёнными системой управления в реальном времени, что позволяет партнёрам торговой сети разрабатывать, развивать собственные бизнес-проекты.

Мы предоставляем разные виды услуг для гостей города и его жителей:

Свежие и недорогие продукты питания оптом, в розницу в магазинах продуктов Сочи – сотни наименований молочной, мясной продукции, бакалейных и кондитерских изделий, полуфабрикатов, напитков;

Магазин стройматериалов. Вы можете купить все необходимое для ремонтных, строительных, реставрационных работ в физических магазинах и на сайте «Марки»;

Прачечная, химчистка, доставка товаров, крупногабаритные грузоперевозки, сдача помещений в аренду – тоже наши услуги;

Для водителей круглосуточно работает автомойка самообслуживания.

Поддерживая долгосрочное сотрудничество с заинтересованными компаниями, коммерческими организациями, мы открыли оптовый магазин продуктов – в каталоге «Русюгпродукт и К» представлено более трёх тысяч различных наименований продуктов, доступных для распространения по розничным сетям, точкам общественного питания. В наших минимаркетах только свежие, недорогие и качественные товары. Мы следим за качеством продуктов, которые продаем.